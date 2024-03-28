Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi üyelerine projelerini anlattı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi üyelerine projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi üyelerine projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi üyelerine seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Çankırı, İzmir'in ticaretin kalbi olmaktan uzaklaştığını belirterek, bu sorunları çözmek için çalışacaklarını ifade etti. DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

28.03.2024 16:55
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Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi üyelerine anlattı.

Çankırı, DTO İzmir Şubesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na konuk oldu.

Konak'ın, eski günlerini özlemle aradığını, ticaretin kalbi olmaktan gün geçtikçe uzaklaştığını belirten Çankırı, sorunların çözümü için yola çıktıklarını ifade etti.

Çankırı, İzmir'in önemli bir liman kenti olduğunu ve bu anlamda hak ettiği değere yeniden ulaşması için çalışacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu şehir çok güzel bir şehir. Bu liman şehrini Türkiye'nin ihracatında iki numaralı şehir haline getirmek için hep beraber, merkezi hükümetiyle yerel yönetimiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, buradaki vatandaşlarıyla tekrardan kalkındırmamız lazım."

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi üyelerine projelerini anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, DTO İzmir Şubesi üyelerine projelerini anlattı - Son Dakika
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