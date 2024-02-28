Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan Muhtarlarla Buluştu

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Mersin'in kent dinamikleri ile barışık bir yönetim modeli uygulama noktasında kararlıyız" dedi.

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan, Mezitli ve Toroslar ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların demokrasinin mihenk taşları olduğunu belirten Soydan, "Devlet ile vatandaşlarımız arasında köprü olan en önemli kurumlardan biridir. Siz değerli muhtarlarımızla gerek ilçe gerekse il başkanlığım döneminde hem kentimiz, hem de ilçelerimiz adına güzel hizmetlere beraber imza attık. Muhtarlarımıza, 31 Mart'tan sonra da her daim istişare içinde olacağımızın sözünü veriyorum. Hizmet nereye yapılacaksa orada yaşayan vatandaşlarımızın, muhtarların fikri alınmak zorundadır. Çünkü o yerin güzelliklerini de sorunlarını da en iyi onlar bilir" diye konuştu.

"Mersin hepimiz için özel bir şehirdir"

Mersin'in kentte yaşayan herkes için özel bir şehir olduğunu vurgulayan Soydan, "Bu cennet şehirde 31 Mart'tan sonra artık projeleri ile anılan bir yerel yönetim hayalimiz var. Mersin'in kent dinamikleri ile barışık bir yönetim modeli uygulama noktasında kararlıyız. Tüm ilçelerimizde yapılacak sosyal yardımlardan ve projelerden ilk etapta muhtarlarımız haberdar olacak ve her daim yanınızda olacağız. Orası ilçe belediyesi yetkisinde, bizim yol ağımızda değil gibi kaygılarınız olmayacak. Sizi seçmenlerinize karşı mahcup etmemek adına büyükşehir belediyesinin gücü hep yanınızda olacak" şeklinde konuştu.

"Kaybedecek 5 yıl daha yok"

"Mersin'in kaybedecek 5 yılı daha yok" diyen Soydan, sözlerine şöyle devam etti: "Diğer büyükşehirlerde yer alan otoban gibi bulvarları, tesisleri hayata geçirmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz taktirde bunu gözle görülür bir şekilde ilk 5 yıl içinde gerçekleştireceğiz. Mersin'in trafik ve içme suyu sorununu bir an önce çözeceğiz. Biz çözümü biliyoruz. Çünkü işimize hakimiz. Biz öyle bir cennet şehirde yaşıyoruz ki binlerce hektarlık tarım arazisi ile birçok üründe üretim rekoltelerinde hep üst sıralardayız. Göreve gelir gelmez ilk işlerimizden biri Tarım AŞ'yi kurup, çiftçilerimizin maliyetlerini minimum seviyeye çekmek olacak. Bitki Sağlığı Merkezi'ni hayata geçirip ziraat mühendislerimizle çiftçilerimize katkı sunacağız. Gübre, zirai ilaç, sulama suyu borusu gibi destekler sunacağız. Üretilen ürünlerin pazarlanması için de birimler kurup, ürünlerin işlenmesi noktasında tesisleri hayata geçireceğiz. Böylece hem ürünler değerlenecek hem de istihdam sağlayacak projeler üreteceğiz."

"Yapacaklarımızın arkasındayız"

Vizyoner projelerle kente değer katacaklarına işaret eden Soydan, "Hiç merak etmeyin, Cumhur İttifakı sizlerin, hemşerilerimizin desteği ile gümbür gümbür geliyor. Biz açığız, netiz. Yapacaklarımızın arkasındayız. Projeleri de Cumhur ittifakı olarak biz yaparız diyoruz. Muhtarlarım beni iyi tanırlar. Görevimi emir addederek elimden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisinde olurum. 31 Mart'tan sonra tevazu, samimiyet ve gayretle hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. - MERSİN