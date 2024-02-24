Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da SKM açılışına katıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da SKM açılışına katıldı

Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum\'da SKM açılışına katıldı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Ayaydın, açılışta Bodrum'un sorunlarını ve turizm merkezinin altyapı sorununu dile getirerek, hizmet etmek amacıyla aday olduğunu belirtti. Ayrıca deprem kuşağında bulunan ilçede depreme hazırlıklı olmak için yapı stokunu yeniden yapılandıracaklarını ve çeşitli projelerle ilçenin gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Açılışa AK Parti ve MHP il başkanları, BBP il başkanı ve partililer ile vatandaşlar da katıldı.

24.02.2024 17:59  Güncelleme: 18:02
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı.

Ayaydın, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki açılışta, Muğla'nın ve Bodrum'un çok sorunu olduğunu, bu sorunların aynısını kendisinin de 25 yıldır yaşadığı Bodrum'da gördüğünü söyledi.

Dünyada nereye gidilirse gidilsin "Bodrum" denildiğinde bilmeyenin olmadığına işaret eden Ayaydın, bu kadar önemli bir turizm merkezinin altyapı sorununun bu güne kadar çözülmediğini, 10 yıldır Büyükşehir Belediyesini elinde tutanların bunu başaramadığına dikkati çekti.

Bodrum'un yol sorununun çözülmesi gerektiğini anlatan Ayaydın, Turgutreis- Gümüşlük arasındaki yolun bir an önce düzeltilmesi ve Bodrum'da artık böyle manzaraların görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Koltuğa oturmak için değil, hizmet etmek için geliyorum." diyen Ayaydın, "Ben de bir Bodrumlu olarak bozuk yollardan geçiyorum, susuzluğu yaşadım, bir yağmur yağdığında evleri sel basıyor. Ben o insanların bu durumunu gördüm. Ancak bu durumu ortadan kaldıracak kişi benim. Aday oldum ve Allah nasip ederse Mehmet Tosun kardeşimle birlikte Bodrum'da aşamayacağımız, yapamayacağımız hiç bir sorun kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Muğla'nın deprem kuşağında olduğuna işaret eden Ayaydın, depreme hazırlıklı olmak gerektiğini, ilçedeki mevcut olan yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek için yeniden yapılandıracaklarını kaydetti.

Ayaydın, ilçeye yeni stat, içme suyu projesi, altyapı ve yeni çevre yolu, millet bahçesi, plaj, iskele, çocuk ve gençlerin spor yapabileceği alanlarla ilgili çalışmalar yapılacağını, stat ve çevre yolu projesinin ise 2024 yatırım programına alındığını dile getirdi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun da Bodrum'da kronik sorunların ortadan kalması için değişim yapılması gerektiğini, Bodrum'u gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını anlattı.

Tosun, Cumhur İttifakı'nı Bodrum'da geniş tabanlı Bodrum İttifakı'na dönüştürdüklerini, 31 Mart'ta birlikte kazanacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Meclis üyesi adayları tanıtıldı, ardından da SKM'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Büyük Birlik Partisi (BBP) Muğla İl Başkanı Melih Aydoğan ile ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da SKM açılışına katıldı - Son Dakika

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