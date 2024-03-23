Cumhur İttifakı'nın düzenlediği Çameli Mitingi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın düzenlediği Çameli Mitingi yoğun ilgi gördü

Cumhur İttifakı\'nın düzenlediği Çameli Mitingi yoğun ilgi gördü

Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen Çameli Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan ve belediye meclis üyesi adayları için yapılan açık hava toplantısı mitinge dönüştü. Mitinge, AK Parti ve MHP temsilcileri ile Çameli halkı yoğun ilgi gösterdi.

23.03.2024 11:08  Güncelleme: 11:11
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DENİZLİ (İHA) – Cumhur İttifakı tarafından Çameli Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan ve belediye meclis üyesi adayları için düzenlenen açık hava toplantısı yaşanan yoğun ilgi nedeniyle mitinge dönüştü.

Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen Büyük Çameli Mitingi önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Osman Zolnan, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Koordinatörü Selman Seylan, Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Genç, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile Çameli halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolnan ve MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın birer konuşma yaptığı mitinge konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Cumhur İttifakı'nın ortağı parti temsilcilerine teşekkür ederim. Mitingimizde bizleri yalnız bırakmayan, samimiyetini, sevgisini ve kararlılığını göstererek Çameli'nin tümüyle yanımızda olduğunu hissettiren kıymetli vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın düzenlediği Çameli Mitingi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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