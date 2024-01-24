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Cumhur İttifakı'nın Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek oldu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı ise Ramazan Şimşek oldu. Şimşek, 27 Kasım 1968 tarihinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde doğmuş ve siyasi kariyerine MHP'den Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi olarak başlamıştır. Şu anda Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Cumhur İttifakı\'nın Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek oldu
24.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:52
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek oldu.

RAMAZAN ŞİMŞEK KİMDİR?

27 Kasım 1968 tarihinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde doğan Ramazan Şimşek, eğitim hayatına Gölbaşı Yavrucuk Köyü'nde başlamış ve Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi'nde öğrenimini sürdürmüştür. Aynı dönemde Serbest Muhasebeci olarak iş hayatına atılan Şimşek, 1992 yılında kendi muhasebe ve mali müşavirlik ofisini kurmuştur. Evli ve bir çocuk babası olan Şimşek, 2005-2008 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Gölbaşı İlçe Başkanlığı İlçe Sekreteri olarak görev almıştır.

SİYASİ KARİYERİ

2014 yerel seçimlerinde MHP'den Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi seçilen Şimşek, 2014-2019 yıllarında Büyükşehir Meclis Üyesi, 2015'ten itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili ve aynı dönemde Plan Bütçe Komisyon üyeliği yapmıştır. Şu anda Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek oldu - Son Dakika
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