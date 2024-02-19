Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'dan İşbirliği ve Uyum Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'dan İşbirliği ve Uyum Çağrısı

Cumhur İttifakı\'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı\'dan İşbirliği ve Uyum Çağrısı

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, ilçenin sorunları ve potansiyel gelişim alanları hakkında işbirliği ve uyum çağrısında bulundu. Yazıcı, Marmaris'in geleceği için birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, sorunlara çözüm odaklı yaklaşıldığını belirtti. Adaylık sürecinin Marmaris'in kalkınması ve ilerlemesi için önemli bir adım olduğunu ifade eden Yazıcı, ilçenin kötülüğünü istemediklerini ve ortak bir vizyon oluşturarak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

19.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "İlçenin karşı karşıya olduğu sorunlar ve potansiyel gelişim alanları hakkında işbirliği ve uyum içinde olmalıyız. Sorunlarımız ortak, hiç birimiz bu ilçenin kötülüğünü istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, açıklamasında, Marmaris'in geleceği için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Ziyaretlerinde sorunları ve talepleri dinleyerek not aldığını belirten Yazıcı, "Vatandaşların sesini duyurmak ve ihtiyaçlarına çözüm bulmak için aktif bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmaris, çok önemli bir dönemeçte. Yol, altyapı, otopark, sosyal tesis, temiz ve modern plajlar, spor tesisleri gibi birçok önemli konudaki sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, Marmaris'in geleceği için daha sürdürülebilir bir yol izlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak ortak bir vizyon oluşturup projeleri hayata geçireceğiz. Belediye başkan adaylığım, Marmaris'in kalkınması ve ilerlemesi için önemli bir adım. İlçenin karşı karşıya olduğu sorunlar ve potansiyel gelişim alanları hakkında işbirliği ve uyum içinde olmalıyız. Sorunlarımız ortak, hiç birimiz bu ilçenin kötülüğünü istemiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'dan İşbirliği ve Uyum Çağrısı - Son Dakika

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