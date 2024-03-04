Cumhur İttifakı\'nın Merkezefendi\'deki dikkat çeken adayı Ekrem Başer, Ali Marım\'ı ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi'deki dikkat çeken adayı, genç politikacı Ekrem Başer, seçim sürecinin başlarında CHP'nin Denizli'de popüler belediye başkanlarından olan Ali Marım'ı ofisinde ziyaret etti. Bu ziyaret, 1989 yılına dayanan derin ve önemli bir hikayeyi açığa çıkardı.
Seçim kampanyaları devam ederken, Cumhur İttifakı'nın adayı Ekrem Başer'in yaptığı bir ziyaret dikkatleri çekti. Bu ziyaret, alışılagelmişin dışındaydı. Denizli'nin 1989-1999 yılları arasında belediye başkanlığını yapmış, CHP'nin önde gelen isimlerinden Ali Marım, Başer ve ekibinin ziyaret ettiği isimler arasındaydı. Marım, özellikle ilk dönemindeki başarılı hizmetleriyle hatırlanıyor. Bu ziyaretin, 1989'a dayanan bir hikayesi olduğu ortaya çıktı.
35 yıl sonra anlamlı ziyaret
5 Şubat 2024 tarihinde, Ekrem Başer'in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf, siyasi çevrelerde geniş yankı buldu. Genç politikacı ve ekibi, CHP'li Ali Marım'ı ofisinde ziyaret etmiş, bu ziyaret Başer'in seçim sürecindeki ilk ziyaretlerinden biri olarak kaydedilmişti. Başer'in bu ziyaretinin arkasında, Denizli'nin belki de ilk defa duyacağı çok özel bir anı yatıyordu. Cumhur İttifakı adayı Ekrem Başer, Ali Marım'ın SHP'den Denizli Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği dönemde, ilk ev ziyaretlerinden birini Sırrakapılar Mahallesi'nde dedesi Ekrem Başer'e yapmıştı. Ali Marım, bu hikayeyi doğruladı. Başer, 35 yıl sonra belediye başkan adayı olduğunda, Marım'ı ziyaret ederek sıra dışı bir etkinliğe imza attı.
Ali Marım; "Bu ziyaret beni çok mutlu etti ve onurlandırdı"
Ali Marım, ilk kez aday gösterildiğinde, seçim kampanyasının başlangıcını Sırrakapılar Mahallesi'nde yaptıklarını ve bu başlangıcı Ekrem Başer'in evinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Marım, bir avukat dostunun komşusu merhum Ekrem Başer'in evinde küçük bir mahalle toplantısıyla seçim maratonuna başlamıştı. Torun Ekrem Başer'in yıllar sonra bu nedenle kendisini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. "Ekrem kardeşimin bu sebeple ziyareti beni onurlandırdı" dedi.
Marım 1994 seçimi çalışmasını da aynı evde başlattı
1994 seçimlerine CHP Adayı olarak katılan Ali Marım, uğurlu geldiğine inandığı için bu kampanyanın ilk durağı olarak da dede Ekrem Başer'in evini seçti. CHP'li Marım, 1994 seçimlerine başlarken Başer Ailesi'nin kendisine yeniden şans getirdiğini söyledi. Keza Marım o seçimleri de kazandı.
"Ymarım siz de bana şans getirirsiniz"
Ali Marım ilk kez belediye başkanı seçildiğinde henüz altı yaşında olan Ekrem Başer, yıllar sonra büyüyüp farklı bir partiden politikaya atıldı. Başer, Ak Parti'de ilk olarak Merkezefendi İlçe Başkanı olarak görev yaptı ve kısa süre sonra partinin üst düzey yöneticilerinin teşvikiyle Merkezefendi Belediye Başkan Adayı oldu. Başer Ailesi, Ali Marım ile ilgili bu değerli anıyı unutmadı. Evde uzun zamandır anlatılan bu hikaye, Ekrem Başer'in hafızasına kazındı. Adaylık süreci resmiyet kazandıktan hemen sonra Ali Marım'ı ziyaret eden Ekrem Başer, siyasetin deneyimli ismi Marım'a, "Umarım dedem gibi siz de bana şans getirirsiniz ve bir sonraki dönemde ilk ziyaretlerimden birini yine size yaparım" dedi. - DENİZLİ
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