Cumhur İttifakı\'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke\'de seçim ofisini açtı

Politika

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke'de partisinin seçim ofisini açtı.

İlçede temaslarda bulunan Soydan, Göksu Mahallesi'nde partisinin seçim ofisinin açılışını yaptı, MHP'ye katılanlara rozetlerini taktı.

Soydan, burada yaptığı konuşmada, Mersin adına kader seçimi ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Güzel projelere imza atmak için yola çıktıklarını aktaran Soydan, 31 Mart'a kadar çalabildikleri her kapıyı çalarak herkese ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Soydan'a temaslarında Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Silifke Belediye Başkan adayı Sadık Altunok da eşlik etti.