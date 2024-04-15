Cumhur İttifakı\'nın Milliyetçi Hareket Partili Kars Belediye Başkanı göreve başladı

Politika

Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partili Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde 16 bin 384 oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ötüken Senger, beraberindeki AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, partililer ve çok sayıda vatandaşla birlikte Adliye Sarayı'na geldi.

Prof. Dr. Ötüken Senger, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hülya Akkaş'tan mazbatasını aldı.

Prof. Dr. Ötüken Senger ve beraberindekiler daha sonra Kars Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde yoğun kalabalık tarafından karşılanan Senger, yapılan dualar ve kesilen kurbanın ardından makam odasına geçerek Kars'ın mührünü aldı.

"Ayırmadan, ayrıştırmadan belediye hizmeti vereceğiz"

Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, "Bugün itibariyle Allah'ın izniyle görevime başladım. Bu saatten itibaren Kars'ın belediye başkanıyım. Bundan sonra oy verdi, oy vermedi, bu mahalleden oy geldi, o mahalleden oy gelmedi demeyeceğiz. Allah'ın izniyle en hızlı bir şekilde çalışmalarımız başlayacağız. 23 mahallenin tamamına hizmet götürmeye çalışacağız. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bundan emin olsunlar ki, hiçbir şekilde herhangi bir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Ayırmadan, ayrıştırmadan belediye hizmeti vereceğiz" dedi.

"Kars halkı karar verdi, Ötüken Senger'i başkan seçti"

AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ın karar verdiğini ve Ötüken Senger'i seçtiğini söyledi. Milletvekili Adem Çalkın, "Allah Kars halkından razı olsun. Ayakları taşa değmesin. Bizleri genel merkezlerimize karşı mahcup etmediler. Kars'ta tarihi bir gün ve tarihi bir seçim atmosferi yaşadık. Her etnik yapının bir arada olduğu, milletimizin kararlarını saygıyla karşılamalarını rica ediyorum. Sağda solda, 'yok şöyle oldu, yok böyle oldu.' Kars halkı karar verdi, Ötüken Senger'i belediye başkanı seçti. Herkes buna saygı duyacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Ötüken Senger, makamında tebrikleri kabul etti. Kars Belediyesinde ise Cumhur İttifakı dönemi başlamış oldu. - KARS