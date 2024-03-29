Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ortaca\'da pazar yeri ziyaretlerinde bulundu

Ahmet Davutoğlu Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.