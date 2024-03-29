Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ortaca'da pazar yeri ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ortaca'da pazar yeri ziyaretlerinde bulundu

Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ortaca\'da pazar yeri ziyaretlerinde bulundu

Aydın Ayaydın, Ortaca ilçesinde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Halkın hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, seçimlerde destek istedi ve yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

29.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca ilçesinde pazar yeri ziyaretlerinde bulundu.

Ayaydın, ilçede kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Halkın hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, seçimlerde Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve büyükşehirde de kendisi için destek istedi.

Ayaydın, merkezde ve kırsal mahallelerde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ortaca'da pazar yeri ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ortaca'da pazar yeri ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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