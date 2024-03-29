Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ortaca\'da pazar yeri ziyaretlerinde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca ilçesinde pazar yeri ziyaretlerinde bulundu.
Ayaydın, ilçede kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Halkın hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, seçimlerde Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve büyükşehirde de kendisi için destek istedi.
Ayaydın, merkezde ve kırsal mahallelerde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya merkezde AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Gökdere ve Saraçoğlu, ortak basın açıklaması yaparak desteklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'deki AK Parti mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı. Ancak Kurum'un Sancaktepe'deki mitingde olduğu ortaya çıkınca Erdoğan şaşkınlık yaşadı.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.
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