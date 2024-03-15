Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, tarımsal üretimi desteklemeye devam edecek

Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, yeni dönemde de hayata geçirecekleri çiftçi ve yetiştirici merkezli yatırım ve projelerle tarımsal üretimin önünü açmaya devam edeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet ileri seçim çalışmaları çerçevesinde ziyaret ettiği kırsal mahallelerde coşku ile karşılanıyor. Son olarak Yolören, Cihadiye, Kozdere, Koyunhisar, Marmaracık, İncirli, Hayriye Mahallelerinde çiftçi ve yetiştiricilerle buluşan Davut Aydın, tarım sektöründe üreticinin önünü açmaya devam edeceklerini açıkladı. Geride bıraktığı 5 yıllık hizmet döneminde, ilkelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belirlediği üretken belediyecilik anlayışıyla birçok örnek proje ve çalışmaya imza attıklarını hatırlatan Davut Aydın, "Yeni döneme dair 9 ana başlıkta onlarca proje ve yatırımı gündemimize aldık. Bu başlıklardan biri de yerel ekonomi. Bir tarım ve ticaret kenti olarak bu başlıkta öncelikle çiftçimiz ve besicilerimizin ücretsiz kullanımına sunulmak üzere mobil hayvan yıkama, hububat eleme, yem kırma-ezme ve süt soğutma makineleri alacağız. Üreticimizin zamandan ve maliyetten tasarruf etmesini sağlayacağız" diye konuştu.
Yerel ekonomi başlığında ağırlıklı olarak çiftçi ve yetiştiricinin kazancını katlayacak çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Davut Aydın, "Yenişehir'imize fide ve tohum üretim merkezi kuracağız. Kooperatiflerimizle birlikte işleteceğimiz merkezimizde yöremizin iklim ve toprak yapısına uygun fide ve tohum yetiştiriciliği yaparak, çiftçimizin fide konusundaki risklerini bertaraf edeceğiz, sırtındaki mali yükü hafifleteceğiz. Fide konusunda çiftçimiz hem maliyet hem de uygun tür noktasında büyük sıkıntılar yaşıyordu. Şimdi bunu en kısa sürede çözeceğiz. Tarımın merkezi olan Yenişehir, fide ve tohumda da merkez olacak" dedi.
Tarımsal üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, "Yine kooperatiflerimizle birlikte hareket edip çeşitli tesisler kuracağız. Örneğin ceviz üreticimize destek olmak amacıyla Yenişehir'imize ayıklama, taşıma konveyörü, soyma, yıkama, kalibre ve boşaltım ekipmanıyla birlikte ceviz kurutma ve boylama tesisi kazandıracağız. Yaptık, yapmaya ve sözümüzün arkasında milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA
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