Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem - Son Dakika
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Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem

03.09.2022 09:01

6'lı masada aday belirsizliği sürüyor. Bu konuda sessizlik devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül'ün şartlara daha uygun olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem" dedi.

Partilerin seçim çalışmaları devam ederken 6'lı masadaki siyasi liderlerin ortak aday olarak kimi gösterecekleri belirsizliğini koruyor. Adaylıkla ilgili birçok isim gündeme gelirken konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

"ADAYLIĞI KONUSU GÜNDEME GELEBİLİR"

TV5'de Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Gündem Türkiye'ye konuk olan Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak aktığını ifade etti. Gül'ün 6'lı masanın adayı olabileceğini belirten Karamollaoğlu, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür. Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer 'İttifak olursa aday olabilirim' demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem." ifadelerini kullandı.

"O DÖNEM İTTİFAK SAĞLANAMADI"

Geçtiğimiz dönemde Gül'ün aday olmasını kendisinin teklif ettiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, "Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü. Ancak o günkü şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler olduğu için başta Meral Hanım olmak üzere, bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu" şeklinde konuştu.

AKŞENER, GÜL İSMİNE MESAFELİ

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün adaylığının gündeme gelmesine ilişkin tartışmalarla ilgili "Sayın Gül benim arkadaşım, kendisi ile ilgili olumsuz bir düşünceye sahip değilim. Ama o günün şartlarında Sayın Erdoğan'ın yıkılmaz armada olduğu dönemde atacağı adımların hesaplanması gerektiğine inandım. Bunun da doğru olduğuna bugün dahi inanıyorum" demişti.

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Son Dakika Politika Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem - Son Dakika
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