Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları - Son Dakika
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Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları

06.10.2022 23:50

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı kulislerde konuşulan Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı yaptığı Ankara'da ORC tarafından siyasi parti anketi yapıldı. Ankette yüzde 31.4 ile AK Parti'nin birinci gelmesi dikkat çekerken, AK Parti'yi yüzde 27.4 ile CHP, yüzde 23.5 ile de İYİ Parti takip etti.

2023 seçimlerine kısa bir süre kala, 6'lı masanın kimi aday göstereceğine yönelik merak da ciddi şekilde arttı. 6'lı masanın adayı olabilecek güçlü isimler arasında yer alan Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığını yürüttüğü Ankara'da yapılan anket bir hayli dikkat çekti.

ANKET SADECE ANKARA'YI KAPSIYOR

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Ankara özelinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre AK Parti, yüzde 31.4 ile ankette ilk sırayı aldı.

İYİ PARTİ'DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

CHP 2018'e göre oylarını yüzde 1.3 artırarak yüzde 27.4'e yükseltirken en dikkat çeken değişim İYİ Parti'de yaşandı. Dört sene önce yüzde 12.1 oy alarak kentte dördüncü parti olurken, şimdi bu oranı yüzde 23.5'e çıkarmış durumda. Pösteki, diğer partilerin oy oranlarına ilişkin herhangi bir veri paylaşmadı.

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Son Dakika Politika Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları - Son Dakika
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