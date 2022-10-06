2023 seçimlerine kısa bir süre kala, 6'lı masanın kimi aday göstereceğine yönelik merak da ciddi şekilde arttı. 6'lı masanın adayı olabilecek güçlü isimler arasında yer alan Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığını yürüttüğü Ankara'da yapılan anket bir hayli dikkat çekti.
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Ankara özelinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre AK Parti, yüzde 31.4 ile ankette ilk sırayı aldı.
CHP 2018'e göre oylarını yüzde 1.3 artırarak yüzde 27.4'e yükseltirken en dikkat çeken değişim İYİ Parti'de yaşandı. Dört sene önce yüzde 12.1 oy alarak kentte dördüncü parti olurken, şimdi bu oranı yüzde 23.5'e çıkarmış durumda. Pösteki, diğer partilerin oy oranlarına ilişkin herhangi bir veri paylaşmadı.
Son Dakika › Politika › Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları - Son Dakika