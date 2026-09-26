Cumhurbaşkanı Aliyev, transit yüklerin bu yıl 16 milyon tona ulaşacağını söyledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Aliyev, transit yüklerin bu yıl 16 milyon tona ulaşacağını söyledi

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Cumhurbaşkanı Aliyev, transit yüklerin bu yıl 16 milyon tona ulaşacağını söyledi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki 2. Uluslararası Yatırım Forumu'nda transit yüklerin bu yıl 16 milyon tona ulaşacağını, 2030 hedefinin 25 milyon ton olduğunu söyledi. Aliyev, bu hedef için komşu ülkelerle aktif çalıştıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 2. Uluslararası Yatırım Forumu'ndaki konuşmasında "Azerbaycan üzerinden transit yüklerde hızlı bir artış var ve bu yıl 16 milyon tona ulaşacak. Ancak hedefimiz, 2030 yılına kadar hem doğu-batı hem de kuzey-güney güzergahlarında 25 milyon tona, hatta belki daha fazlasına ulaşmak. Bunun için komşularımızla aktif bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 2. Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı. Aliyev, forumda bir konuşma gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın iyi bir yatırım ortamına sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Son 20 yılda 350 milyar ABD dolarından fazla yatırım biriktirdik. Bunun yarısı doğrudan yabancı yatırım. Dolayısıyla tüm bunların üzerine inşa ederek, ekonomik kalkınmanın genel eğilimiyle uyumlu olmamız ve petrol ve gaz dışındaki sektörlerdeki potansiyelimizi kullanarak uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamamız gerekiyor. Ana öncelikler olarak birkaç başlık sayabilirim. Bunlardan biri yenilenebilir enerji. Yalnızca Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründe 157 gigavatlık muazzam bir potansiyelimiz var. Ayrıca halihazırda faaliyette olan kara tipi güneş ve rüzgar santrallerimiz bulunuyor. Dolayısıyla hedefimiz, elektrik üretmek için doğal gaz tüketimini mümkün olan en düşük seviyeye indirmek ve bu rezervi ihracat için kullanmak. Yenilenebilir enerji önümüzdeki 5 yıl içinde Azerbaycan'ın her yerinde olacak" dedi.

"Transit yüklerde hızlı bir artış var, bu yıl 16 milyon tona ulaşacak"

Bugün Azerbaycan üzerinden taşımacılığa yönelik talebin arttığını gördüklerini belirten Aliyev, "İster doğu-batı ister kuzey-güney olsun. Bu iki önemli kavşağın üzerinde bulunuyoruz. Bu arada, her iki ulaştırma koridoruna da aktif olarak katılan çok az sayıdaki ülkeden biriyiz. Azerbaycan üzerinden transit yüklerde hızlı bir artış var ve bu yıl 16 milyon tona ulaşacak. Ancak hedefimiz, 2030 yılına kadar hem doğu-batı hem de kuzey-güney güzergahlarında 25 milyon tona, hatta belki daha fazlasına ulaşmak. Bunun için komşularımızla aktif bir şekilde çalışıyoruz. Orta Asya'dan bahsettiniz. Azerbaycan, geçen kasım ayından bu yana Orta Asya İstişare Konseyi'nin tam üyesi oldu. Bu aslında benzeri görülmemiş bir olay. Çünkü coğrafi olarak Kafkasya'da bulunuyoruz, ancak siyasi, ekonomik ve ulaştırma açısından bakıldığında artık büyük Orta Asya bölgesinin bir parçasıyız. Ayrıca ulaştırmanın idaresi, dijitalleştirilmesi, gümrük yönetimi, Azerbaycan'daki yatırımcılar için çok açık ve anlaşılır düzenlemeler ve kurallar. Tüm bunlar potansiyelimizi güçlendirecek. Eğer bölgemizdeki jeopolitik durum değişir ve 5 yıl önceki haline dönerse bile yine de tedarikçiler için cazip olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Nisan 2017'den bu yana manatın dolar karşısındaki değeri değişmedi"

Azerbaycan'ın ulusal para biriminin istikrarlı olduğunu dile getiren Aliyev, "Nisan 2017'den bu yana manatın dolar karşısındaki değeri değişmedi. Nisan 2017'de 1 dolar 1,7 manat idi ve bugün de böyle. Bu devam edecek çünkü ticaret dengemiz iyi. 30 yıl önce petrol ve gaz sektörünün gelişmesini sağlayan sözleşmeler imzalandı ve hala tamamen dokunulmamış durumda. Tek bir kelimesi bile değiştirilmedi. Bu da yatırımcıları çekmekteki faktörlerden biriydi. Dolayısıyla zaten çok sorumlu bir ortak olduğumuza dair oldukça güvenilir bir geçmişimiz var" dedi.

Halihazırda 250 megavatlık depolama kapasitelerinin olduğunu ancak aynı zamanda bunun bir başlangıç olduğunu belirten Aliyev, "Çok önemli bir elektrik enerjisi tedarikçisi olmak istiyoruz. Petrol, doğal gaz, petrol ürünleri, petrokimyasallar ve gübrelerin yanı sıra bunların hepsini ihraç eden bu bölgedeki az sayıdaki ülkeden biriyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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