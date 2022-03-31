Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 941. gününde de sürerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, ailelerle bir araya geldi. Minder, "HDP'de biraz vicdan, insaf var ise sorumluluklarını yerine getirsin" dedi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 941 gündür HDP il binası önünde evlatlarının yolunu gözleyen ailelerle bir araya geldi. Minder, aileleri, çocuklarının nasıl dağa götürüldüğüne ilişkin tek tek dinledi.

"Ailelerimiz evlatlarına kavuşsun ve bu acı dinsin"

Bismil ilçesi Işıklar Mahallesinde bir vatandaşın yaptırmış olduğu Kur'an kursunu ziyaret ettiklerini belirten Minder, "Oradan da bugün yaklaşık 941 gündür burada evlat nöbetinde olan annelerimizi ziyaret edelim ve onlarla birlikte olalım, acılarına ortak olup dertleriyle dertlenelim dedik. Eylem başlayalı bugüne kadar 35 aile evladına kavuşmuş. Temennimiz odur ki, devletimizin kararlı tutumu sayesinde inşallah bütün aileler, mübarek Ramazan-ı Şerif ayı hürmetine cenabı hak bu ailelerimiz evlatlarına, yavrularına kavuşsun ve bu acı dinsin" dedi.

"Bütün dünya Türkiye'nin ayağına gelmeye başladı"

HDP'nin, dağdaki çocukların ailelerine kavuşması için biran önce kara vermesi gerektiğini ifade eden Minder, "Türkiye, artık dünyada örnek bir ülke oluyor. Görüyorsunuz, Ukrayna- Rusya savaşı vesilesiyle bütün dünya Türkiye'nin ayağına gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımız artık bir barış insanı oldu, barış insanı olarak tüm dünyaya örnek oluyor. Tüm dünya reisimizin ayağına geliyor. Biz burada barışı temin etmemiz lazım. Diyarbakır'da bütün bu yavrularımız ailelerine kavuşsun. Artık terör örgütü ve onun uzantısı olan HDP, bu yavrularımızın anne ile babalarına kavuşması için bir an önce karar vermeli. Bu acının dinmesi için onlarda ellerini vicdanlarına koyup bir karar vermeliler. Onlara, onların insanlıklarına ve vicdanlarına hitap ediyoruz. Bakınız burada bulunan ailelerden birisi oğlunun HDP'de çalıştığını ve HDP'den dağa kaçırıldığını itirafında bulundu. Onlarda bu vatanın evlatları ise bu çocukların ailelerine, anne ile babalarına kavuşması için biraz vicdan ile insafları var ise onlarda üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bizim yüreğimizi yaktılar, Allah'ta onların yüreğini yakar"

Aileler adına konuşan Hacı Güger, aileler olarak evlatlarının peşinde olduklarını ifade etti. Evlatlarını çalan partinin önünde olduklarını aktaran Güger, "Bizim yüreğimizi yaktılar ama Allah'ta onların yüreğini yakar inşallah. Bizim amacımız evlatlarımızdır ve çocuklarımızdır. Benim tek değil, bütün çocuklarımızdır ve o dağdan, o çocukları indirene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, HDP İl Başkanlığı önünden ayrıldı. - DİYARBAKIR