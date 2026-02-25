Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
25.02.2026 08:37  Güncelleme: 08:45
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP lideri Özgür Özel'in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdiği konuşmasına 'Hadi Bakalım' şarkısıyla yanıt vererek, "Eline diline hakim ol. Sonra öcüler yer seni" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda Ramazan boyunca Türkiye genelindeki okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenleneceğini bildirmişti. Özel ise grup toplantısında konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştiriler yöneltti.

Özel konuşmasında, "Ramazan geldiğinde seslerin düşmesi, incitici sözlerden geri durmak, kutuplaşmak yerine kucaklaşmak, küsleri barıştırmak, toksan açın halinden anlamak… Ramazan'da aç kaldığın sürede normalde ekmeğe, suya, yemeğe ulaşamayanın halini görmek. Onun için yardımlaşmada bulunmak; zekat vermek, fitre vermek. Daha doğrusu kimsenin zekata, fitreye muhtaç olmayacağı bir ülkeyi inşa etmek, bunun için siyaset yapmak, bunu yapabilecek siyasetçilere destek olmak… Çıkacaksa Ramazan'dan bunlar çıkar, husumet çıkmaz. Ama AK Parti'nin kutuplaştırmadan ve vatandaşı birbirine düşürmeden sorumlu bakanı, Milli Eğitim bakanı. Ramazan mübarek gün. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Çocuğunun dini eğitiminden, aileler sorumlu çocuklar belli bir yaşa gelene kadar. O çocuğun ibadetini, orucunu anası-babası bilir. Küçücük çocuk. Bu çocuklardan çetele tutturacak, bunun üzerinden sınıfta ayrımcılık çıkaracak. Esas maksadı gazeteye, televizyona düşecek. Bir gerilim çıkacak. Sonra aynı yalana sarılacaklar. Ne aynı yalan? Efendim şöyle söylüyor seçmenin bilinçaltına beyefendiler; 'Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Oyu bize vermelisin. Onlara verirsen bayrağı indirecekler, onlara verirsen ezanı dindirecekler. Onlara verirsen şunu yapacaklar…' Bu oyunla emeğini sömürdüğü, alın terini sömürdüğü adamın bir de oyunu sömürüyor. Onu değiştirtmiyor, açlığa mahkum ediyor, sefalete mahkum ediyor. Bunun üzerinden siyaset kuruyor." demişti.

"SONRA ÖCÜLER YER SENİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, bu sözleri alıntılayarak, "Sen seni bil, sen seni, Sen sıkı tut çeneni, Eline diline hakim ol, Sonra öcüler yer seni Sevgili Özgür" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    buyuk gelir biraz zorlanırsınız yerken 13 12 Yanıtla
    taşkın karakuş taşkın karakuş:
    onun ilacı yolda geliyor gelmekte olan bay Kemal ?? 10 7
    Reis Reis Reis Reis:
    Sen öyle san.. 2 1
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    üsluba bak üsluba danışmanmış bide terbiyesiz 13 10 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    kalibresiz adamların hepsi sarayda toplanmış 13 10 Yanıtla
  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    İlk seçimde oyum Özgür baskana 7 6 Yanıtla
    Reis Reis Reis Reis:
    Hayaller ve gerçekler ,Reisss ötesi yok... 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
