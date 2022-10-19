Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "(Aliya İzzetbegoviç'in) Emaneti Bosna başımızın tacıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "(Aliya İzzetbegoviç'in) Emaneti Bosna başımızın tacıdır"

19.10.2022 12:24
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "(Aliya İzzetbegoviç'in) Emaneti Bosna başımızın tacıdır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde anarak, "Onun sözleri ülkümüz, yolu yolumuz, emaneti Bosna da başımızın tacıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde anarak, "Onun sözleri ülkümüz, yolu yolumuz, emaneti Bosna da başımızın tacıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Topçu, "Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan, 8 Ağustos 1925'te Bosna-Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen, faşizme ve komünizme karşı verdiği mücadele nedeniyle hapislerde çileler çeken, dünyanın gözü önünde halkına yapılan soykırıma rağmen onurlu bir mücadele ile çok sevdiği halkına bir devlet bırakan, dünya tarihinin büyük bilge liderlerinden merhum Aliya İzzetbegoviç'i vefatının seneyi devriyesinde anmak ve anlamak için birlikteyiz. Onun sözleri ülkümüz, yolu yolumuz, emaneti Bosna da başımızın tacıdır. İnsanlığın ve İslam dünyasının bu büyük evladını vefatının yıldönümünde özlemle, rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Makamı ali, mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
'Uluslararası Bilge Aliya' sempozyumu düzenlendi 'Uluslararası Bilge Aliya' sempozyumu düzenlendi Erdoğan: 'Dost ve Kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i Saygıyla, Rahmetle Yad Ediyorum' Erdoğan: 'Dost ve Kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i Saygıyla, Rahmetle Yad Ediyorum'

Aliya İzzetbegoviç, Yalçın Topçu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: '(Aliya İzzetbegoviç'in) Emaneti Bosna başımızın tacıdır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 19:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "(Aliya İzzetbegoviç'in) Emaneti Bosna başımızın tacıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement