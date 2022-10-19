Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "(Aliya İzzetbegoviç'in) Emaneti Bosna başımızın tacıdır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde anarak, "Onun sözleri ülkümüz, yolu yolumuz, emaneti Bosna da başımızın tacıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Topçu, "Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan, 8 Ağustos 1925'te Bosna-Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen, faşizme ve komünizme karşı verdiği mücadele nedeniyle hapislerde çileler çeken, dünyanın gözü önünde halkına yapılan soykırıma rağmen onurlu bir mücadele ile çok sevdiği halkına bir devlet bırakan, dünya tarihinin büyük bilge liderlerinden merhum Aliya İzzetbegoviç'i vefatının seneyi devriyesinde anmak ve anlamak için birlikteyiz. Onun sözleri ülkümüz, yolu yolumuz, emaneti Bosna da başımızın tacıdır. İnsanlığın ve İslam dünyasının bu büyük evladını vefatının yıldönümünde özlemle, rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Makamı ali, mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - ANKARA