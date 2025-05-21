Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "\'Terörsüz Türkiye\' hedefi tüm bölgemizin istikrarına büyük katkı sağlayacaktır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Türkiye ile Irak arasında yürütülen Kalkınma Yolu Projesi ve Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına, terörden arınmasına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır inşallah" dedi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın 5 Ekim 2024 tarihinde yaptığı bombalı saldırıda ağır yaralanıp bir bacağını kaybeden ve tedavisi Türkiye'de yapılan, Irak Türkmen Cephesi-Türkmen Evi Bürosu Sorumlusu Saygın Haceroğlu, Yusra Abbas Hasan, Atalay Khadhım Abbas ve Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Mehmet Hanifi Uzunçam, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ziyaret etti.

"Terör örgütleri ile mücadele kararlı bir şekilde sürdürülmelidir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu kabulde yaptığı konuşmada, "Tekrar geçmiş olsun, milletimizin evine hoş geldiniz, ben eminim ki Irak'ın değerli yargıçları bu menfur saldırıda seninle birlikte ölümden dönen diğer 5 Irak vatandaşının hayatına kast eden Bölücü PKK Terör Örgütü Tetikçilerine ve akıl hocalarına hak ettikleri cezayı verecektirler. Kardeşimiz ve komşularımız olan Irak'ın ve Suriye'nin birliği, dirliği, istikrarı bu ülkelerde yaşayan Türkmenler ile bütün kardeşlerimizin güvenlik ve esenlikleri Türkiye için çok önemlidir. Bölgemizin, özelliklede Irak ve Suriye'nin güvenliği için tehdit olan PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele kararlı bir şekilde ama masada ama sahada kökleri kurutulana kadar sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye' hedefi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına, terörden arınmasına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır"

Konuşmasının devamında 'Terörsüz Türkiye' hedefine değinen Topçu, "Türkiye ile Irak arasında yürütülen Kalkınma Yolu Projesi ve Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi hem Irak'ın hem de tüm bölgemizin istikrarına, terörden arınmasına ve refahına büyük katkı sağlayacaktır inşallah. Bölücü Terör Örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın menfur saldırılarında şehit olan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Haktan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor değerli ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesile, Çarlık Rusya'nın 21 Mayıs 1864'de en zalim yöntemlerle yaptığı, insanlık tarihinin kara lekesi 'Çerkes Sürgünü'nde şehit olan büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını en kalbi duygularımla paylaşıyorum" dedi.

Uzunçam ve Haceroğlu, Yalçın Topçu'ya kendilerini kabulü, ilgi ve alakası için teşekkür edip, Haceroğlu'nun tedavisi için Türk devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve doktorlarına minnettar olduklarını söyledi.

Görüşme, Topçu'nun misafirlerine yemek ikramı ve hediye takdimi ile sona erdi. - ANKARA