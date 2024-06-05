Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Louis Bono ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Kafkasya'da stabilitenin artırılması ve Azerbaycan- Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
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