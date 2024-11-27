Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz.

27.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İİT üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 10. Dünya Helal Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, zirvenin ve Helal Expo 2024 organizasyonunun, ülkeler ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetleri gözeten nitelikte olmasının, kapasitesi 5 trilyon doları aşan bu pazarın daha da büyümesini sağladığını belirtti.

Bu yıl 110'dan fazla ülkeden 1100'den fazla firma ve 50 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi'nin, küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Helal başarının 10 yılı, vizyonu birleştirme, geleceği şekillendirme' temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların, sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Zirve zemininde düzenlenecek iş forumları ise katılımcı şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına, yeni yatırımların gerçekleşmesine öncülük edecektir. Üç kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli, yabancı sermaye ayrımı yapmadan, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemize kazandırdığımız helal akreditasyon kurumuyla bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Ayrıca gıda güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yaparak tüketicinin sağlığını korumaya yönelik kritik adımlar attık."

"Belgeleme ve standartlaşma çok mühim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık risklerini azaltmak ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamak için uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun düzenledikleri Türk Gıda Kodeksi'ni titizlikle uyguladıklarını dile getirdi.

Diğer taraftan sayısını arttırdıkları kontrol laboratuvarlarıyla gıda numunelerini, kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal açıdan sıkı bir denetimden geçirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgeleme ve standartlaşma çok mühimdir. Bu sebeple 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya bir kez daha davet ediyorum. Temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaya duyulan ihtiyacın her zamankinden daha çok hissedildiği bir dönemde düzenlenen bu organizasyona öncülük eden kurumlarımızı tebrik ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.