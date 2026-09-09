Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyar TL’lik toplu açılış için Rize’ye geliyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyar TL’lik toplu açılış için Rize’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyar TL’lik toplu açılış için Rize’ye geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Rize’ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Rize'ye gelecek.

En son geçtiğimiz Mart ayında baba ocağına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi ziyaret ve program için yeniden Rize'ye geliyor. 10 Eylül 2026 akşamı Rize'ye gelmesi düşünülen Erdoğan'ın katılımıyla 11 Eylül 2026 Cuma günü toplu açılış töreni düzenlenecek. Gerçekleştirilecek olan 10 milyar TL maliyetli projelerin toplu açılış töreni, saat 14.00'te Rize Valiliği Tören Alanı'nda düzenlenecek. Tören çerçevesinde Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş TOKİ, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli TOKİ, Madenli TOKİ, Rize Kültür Sokağı, Ahmet Tevfik İleri Yurt, Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, İkizdere Futbol Sahası, Pazar Kız Kalesi Kafe ve daha birçok tamamlanan projenin resmi açılışı yapılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyar TL’lik toplu açılış için Rize’ye geliyor - Son Dakika

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