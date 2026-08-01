Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Ağustos’ta kuruluşumuzun 25’inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara’da coşkulu bir mitingle 25’inci yaşımızı kutlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Ağustos’ta kuruluşumuzun 25’inci yıl dönümünü idrak edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25'inci yaşımızı kutlayacağız" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, '14 Ağustos’ta kuruluşumuzun 25’inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara’da coşkulu bir mitingle 25’inci yaşımızı kutlayacağız' dedi. - Son Dakika