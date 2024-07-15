Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain darbe girişiminin 8. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri affetmeyeceklerini belirtti ve milletin destansı mücadelesini hatırlattı. Ayrıca, şehitlere rahmet diledi ve gazilere teşekkür etti.

15.07.2024 23:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 15 Temmuz'da vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain darbe girişiminin 8. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. "Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. Yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kuran-ı Kerim okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret için gelen vatandaşları selamlayarak açıklamalarda bulundu.

"Milletimizin destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek olarak bir aradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci seneidevriyesindeyiz. Milletimizin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihi günde yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce istiklal ve istikbalimiz uğruna fedai can eyleyen kahramanlara Fatihalarımızı gönderdik. Rabbim o gece göğüslerini kurşunlara siper ederek şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'da vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Darbe girişimin ilk anlarından itibaren hainlere direnmek üzere sokaklara, meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Hafızalarımıza kazınan o sahneleri unutmadık, unutmuyoruz"

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızalarımıza kazınan o sahneleri unutmadık, unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz"

"Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabbim bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın. Şehitlerimizi unutmadığınız, 15 Temmuz ruhunu ihya ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Destan, Politika, Son Dakika

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