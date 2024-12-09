Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik... - Son Dakika
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