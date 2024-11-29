Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021'de ilk defa yüzde 1 seviyesini aşan küresel mal ihracatından aldığımız pay 2023'te yüzde 1,07'ye yükseldi. Mal ihracatımız bu yılın ekim ayı itibarıyla rekor kırarak 262,3 milyar doları yakaladı." - İSTANBUL