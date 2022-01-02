Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek - Son Dakika

2022 yılına girilmesiyle birlikte siyaset sahnesi de hayli hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta AK Parti milletvekilleriyle bir araya geleceği toplantıda 2023 seçimlerine ilişkin yol haritasını belirleyecek.
AK Partili milletvekilleri ile en son 2021 yılının Temmuz ayında gruplar halinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılara yeni yılda da devam ediyor.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kahvaltılı toplantıda bir grup milletvekili ile görüşecek. Toplantıda, milletvekillerinin illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.
Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritası da çizilecek. Ayrıca, 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak Meclis'in çalışma takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü de İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.
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