Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarını kutladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelere ve eğitim-öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdoğan, gençlere verimli bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diledi.

16.07.2024 11:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelerine ve eğitim-öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarını kutladı - Son Dakika

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