Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarını kutladı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilere, ailelerine ve eğitim-öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA