Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri\'ni dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri'ni dinledi. Konserin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla 105 adet plağa basılan konser kayıtlarının ilk nüshası takdim edildi. - ANKARA