Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz

09.06.2022 22:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a Ege Adaları'nın silahlandırılması üzerinden çok sert tepki gösterdi. Erdoğan sosyal medya hesabından, İngilizce, Yunanca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde paylaşım yaptı. Türkiye'nin kimsenin hakkını hukukunu çiğnemediği gibi kimseye de kendi hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğini söyledi.

İzmir Seferihisar'da düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Yunanistan'la yaşanan sorunlara değindi. Erdoğan, Yunanistan'a Ege Adaları'nın silahlandırılması üzerinden çok sert tepki gösterdi.

3 DİLDE PAYLAŞIM YAPTI

Akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden İngilizce, Yunanca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde paylaşım yapan Erdoğan, Yunanistan'ı bir kez daha açık açık uyardı.

"SONU FELAKETLE BİTECEK BİR ÇABA"

"Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez." diyen Erdoğan, " Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir." dedi.

Erdoğan paylaşımının devamında şunları söyledi:

"Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı sürdürüyor. NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askerî heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak muhatabımızın sabrımızı ve soğukkanlılığımızı yanlış anladığını görüyoruz.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır."

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Erdoğan'ın 'adalar' çıkışı Yunanistan'da nasıl yankı buldu? Erdoğan'ın 'adalar' çıkışı Yunanistan'da nasıl yankı buldu?

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz - Son Dakika
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