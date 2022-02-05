Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi - Son Dakika

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs atlatan İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener'in mesajında "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.