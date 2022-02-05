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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi

05.02.2022 16:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüse yakalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Metinde "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." sözleri yer aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs atlatan İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener'in mesajında "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi - Son Dakika
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