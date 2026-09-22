Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bizzat burada bulunamazsa da bizler özgür, egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Filistin devletini henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bizzat burada bulunamazsa da bizler özgür, egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Filistin devletini henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bizzat burada bulunamazsa da bizler özgür, egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bizzat burada bulunamazsa da bizler özgür, egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Filistin devletini henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanDış PolitikaFilistinPolitikaSon Dakika

Hatay’da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı Emine Çil 2 çocuk annesiydi Hatay'da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Emine Çil 2 çocuk annesiydi
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
YENİ Parti kapatılacak mı Özel’e yakın isim son planı açıkladı YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
Servetiyle Cristiano Ronaldo’yu dörde katladı Bu isme çok şaşıracaksınız Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
BM Genel Kurulu’nda konuşan Trump’a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
18:16
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
17:30
Trump BM’de konuştu İran’a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 19:33:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abbas bizzat burada bulunamazsa da bizler özgür, egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden tüm dünyaya haykırmaya devam ediyoruz. Filistin devletini henüz tanımamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement