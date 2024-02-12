Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelindeki olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin kararlılıkla ilerlediğini belirtti. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kalkmasının ardından Türk Savunma Sanayimizin daha da büyüyeceğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin terörü kaynağından yok etme stratejisiyle terörü dar bir alana hapsettiğini ifade etti. Şu an 4 metro hattının inşası devam ediyor ve İstanbul'un trafik sorununu çözecek adımların atıldığını söyledi.

12.02.2024 20:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- "Dünya genelindeki olumsuzluklara rağmen Türkiye kararlılıkla ilerliyor"

-"Ülkemize yönelik kısıtlamaların kalkmasının ardından Türk Savunma Sanayimiz daha da büyüyecektir"-

"Türkiye, terörü kaynağından yok etme stratejisiyle terörü dar bir alana hapsetmiştir"

-"Şu an toplam uzunluğu 52,7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor 'Ulaştıran İstanbul' parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz' - Son Dakika


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