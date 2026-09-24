Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştu. SETA tarafından düzenlenen toplantı, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.

Kaynak: İHA
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