Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluştu. SETA tarafından düzenlenen toplantı, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.
Kaynak: İHA