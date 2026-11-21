Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. İstanbul Adli Tıp binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası sosyal tesisini dönüştürdük." - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. İstanbul Adli Tıp binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası sosyal tesisini dönüştürdük."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. İstanbul Adli Tıp binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası sosyal tesisini dönüştürdük."
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21.11.2026 15:22:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. İstanbul Adli Tıp binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası sosyal tesisini dönüştürdük." - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli Tıp Kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. İstanbul Adli Tıp binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası sosyal tesisini dönüştürdük." - Son Dakika