Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AFAD ile yaptığımız toplantılarda bütün önlemleri aldık, gerekli talimatları verdik, tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Kabine toplantısında konuyu değerlendireceğiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AFAD ile yaptığımız toplantılarda bütün önlemleri aldık, gerekli talimatları verdik, tüm birimlerimizle seferberlik... - Son Dakika
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