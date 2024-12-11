Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu\'nu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
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