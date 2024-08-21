Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Kabine Toplantısı Düzenleyecek

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos'ta Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edeceğini bildirdi.
Altun, Kabine toplantısının 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacağını açıkladı. - ANKARA
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