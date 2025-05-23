Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye değer verenler olarak hep beraber umudu çoğaltacak, dayanışmayı güçlendirecek, kendi hanemizden başlayarak sevgi dolu bir toplumu inşaa edeceğiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aileye değer verenler olarak hep beraber umudu çoğaltacak, dayanışmayı güçlendirecek, kendi hanemizden başlayarak sevgi dolu... - Son Dakika
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