Erdoğan: 23 Yılda Kenetlenme ve Dayanışma

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti davasına gönül veren tüm vatandaşlara, teşkilatların her bir mensubuna selam ve hürmetlerini gönderdi.

81 vilayette, 922 ilçenin her birinde, beldelerden en ücra köylere kadar vatan topraklarının her karışında AK Parti sancağını gururla dalgalandıran tüm dava arkadaşlarıyla iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Rabb'im hepsinden razı olsun, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Yapacağımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin 23. yaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin 23. yaşını 14 Ağustos'ta muhteşem coşkuyla kutladıklarını hatırlattı.

"Kökü mazide gözü atide" bir dava hareketi olan AK Parti'nin bayrağını, şanla, şerefle taşımış ve taşıyan her bir yol arkadaşına şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahirete irtihal etmiş tüm kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Millete hizmet mücadelesinin emektarlarını hiçbir zaman unutmayacak, partimize ve ülkemize katkılarını daima şükranla hatırlayacağız. Bundan 23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak, bugün de aynı sevdayla aziz milletimize hizmet ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarıyız. Kimseyi ötekileştirmeden, her bir vatandaşımızı samimiyetle kucaklıyoruz. Tam 23 yıldır 'ayrımız, gayrımız yok, biz beraberiz, kardeşiz' diyoruz. 23 yıl boyunca nelerle karşılaştığımızı, nelerle uğraştığımızı sizler çok çok iyi biliyorsunuz."

"23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper ettik"

Erdoğan, bugüne kadar nice operasyonların ve vesayet teşebbüslerinin hedefi olduklarını anımsattı.

Terör eylemlerinden darbeye, sokak olaylarından medya kampanyalarına kadar nice badirelerle karşılaştıklarına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Partimizin içine nifak tohumları ekilmek istendi. Bizi çalıştırmamak, bizi yavaşlatmak için önümüze nice engeller konuldu. İçeriden, dışarıdan, ulusal ve uluslararası basından, kendini ülkenin sahibi gören elitlerden, yıllardır milletin kaynakları üzerinden büyüyen belli sermaye çevrelerinden, istihbarat örgütlerinden nice saldırılar geldi. Milletimizi birbirine düşürmek, sokaklarımızı karıştırmak, böylece vesayete uygun ortam hazırlamak için her yolu denediler, her oyuna başvurdular. Allah'a hamdolsun, 23 yıl içindeki tüm bu saldırılara göğsümüzü siper ettik, içeriden veya dışarıdan gelen tüm bu saldırıları püskürttük, aziz milletimizin yardımıyla kurulan tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir avuç seçkinin, kendini halktan üstün gören bir avuç kibir abidesinin, millete efendilik taslamasına izin vermediklerini vurguladı.

"Ülkemizi 23 sene öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek seviyelere taşıdık"

Sıkıntılarla karşılaştıklarını ama en zor günlerde dahi yeise, ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmadıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"'İman varsa imkan da vardır' dedik. Her zaman, 'Allah bize yeter, millet bize yeter' dedik.

Sırtımızı önce Hakk'a, sonra halka dayadık ve hak bildiğimiz yolda bugüne kadar alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüdük. Üstadın o veciz ifadesiyle 'Akrebin kıskacında yoğrularak' bugünlere geldik. Şunu burada büyük bir gururla ifade etmek isterim. 23 yılda Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarını yaşatan AK Parti'dir, AK kadrolardır. Ekonomide, ihracatta, sağlıkta, ulaşımda, savunma sanayiinde ve diğer alanlarda ülkemizi 23 sene öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek seviyelere biz taşıdık. 81 ilimizin tamamında eserlerimiz var. Her ilçemizde milletimizin 'Allah yapandan razı olsun' dediği nice yatırımlarımız var. Her köyde, her mahallede, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağının her karışında insanımızın hayatına dokunan sayısız hizmetlerimiz var."

Şairin, "Bu sevda mayası birliğimizin, bu sevda kaynağı dirliğimizin, ay yıldız altında milletimizin Türkiye'si, yurdu, sılası vardır. Hak bildiği yoldan dönmez bu sevda, bayraktır göklerden inmez bu sevda, kıyamete kadar dinmez bu sevda, gönülden gönüle dolası vardır." dizelerini okuyan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, 23 yıllık bu sevda sizin, bizim, hepimizin sevdasıdır. Bu sevda, 85 milyonu kucaklayan engin bir sevdadır. Bu sevda, büyük ve güçlü Türkiye sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Rabb'ime, bizleri bu sevdaya meftun eylediği için sonsuz hamd ediyorum. Daha nice seneler boyunca kutlu bir emanet gibi bu sevdayı yüreğimizde taşımaya devam edeceğiz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak tam bir kenetlenme içinde, tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz. Sizlerin şahsında tüm arkadaşlarıma, teşkilatımın her bir mensubuna, bu sevdaya gönül verdikleri için en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."

"Milletimizin her şikayetinin, serzenişinin, başımızın üstünde yeri vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülke ve bu milletle kader ortaklığı yapmış Türkiye sevdalısı bir kadro olduklarını belirtti.

23 yıldır olduğu gibi bugün de ülkeye hizmet etmenin, eser üretmenin, milletin yükünü hafifletmenin derdinde olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın çektiği hiçbir sıkıntıya gözlerimizi kapatmıyoruz. İşçimizin, emeklimizin, çiftçimizin hayat pahalılığı sebebiyle karşılaştığı zorlukların tamamının farkındayız. Milletin derdi, bizim derdimizdir. Milletimizin sıkıntısı, bizim sıkıntımızdır. Milletimizin her şikayetinin, her serzenişinin, başımızın üstünde yeri vardır. Biz dertliyiz ya, biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var. Bu aşkımız bizi hep dertli yapıyor ve dertli olarak da bu yollarda yürüyoruz."

(Sürecek)