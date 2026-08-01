Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, Türkiye’de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, Türkiye’de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " AK Parti, Türkiye'de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti, Türkiye’de siyasete kalite kazandıran, siyasetin sadece pratiğini değil, paradigmasını da dönüştüren devrimci bir partidir' dedi. - Son Dakika