Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

30.06.2022 13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’deki NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Madrid'de bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı,  sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geldi."

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Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü - Son Dakika

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