Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

"NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle İspanya 'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile NATO Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Madrid'de bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Kaynak: ANKA

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