Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımını Tebrik Etti

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum' ifadeleri yer aldı.