Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'nin hukuk ve yargı sisteminin işleyişi üzerine önemli konuları gündeme getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin rolü ve yargının bağımsızlığı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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10.09.2024 20:33:11. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı Kabul Etti - Son Dakika
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