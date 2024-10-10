Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği Arnavutluk Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti ziyaretleri nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ıncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a Ziyaret Edecek - Son Dakika
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