Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Temmuzda emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Temmuzda emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacağız

27.05.2023 00:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili konuştu. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili hesaplamaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi yine bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız ve bu yönde bütün gerekli adımları da atacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Erdoğan, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret güncellemesinde vatandaşı enflasyon karşısında mağdur etmeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"En düşük emekli maaşını biz 7 bin 500 liraya çıkardık. Bu rakamı artırmanın çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor. Belirlenen süre temmuz ayıdır. En düşük memur maaşını da 22 bin seviyesine yükseltme sözü verdik. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik devam ediyoruz. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar.

"TEMMUZDA GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Biliyorsunuz bu Asgari Ücret Komisyonunun toplanıp çalışmasıyla belirleniyor. Bugüne kadar olduğu gibi yine bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız ve bu yönde bütün gerekli adımları da atacağız.

"ENFLASYON TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Enflasyon da şu an düşüş eğilimine girdi ve enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Ekonomik programımız planlı şekilde işliyor. Burada tabii bir gerçeği ifade etmem lazım. Başbakanlığım döneminde biz faizi 4,6'ya, enflasyonu da 6,2'ye indirmiş bir hükümettik. Biz bunu yaptık. Bizim deneyimimiz, tecrübemiz buna yeter. Seçimin ardından da inşallah piyasalarda rahatlamayı, ekonomide büyümeyi, yatırımlarda artışı hep birlikte göreceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

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