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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini öğretmek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini öğretmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği kongresine gönderdiği video mesajda, çocuklara ana dillerini öğretmenin asimilasyona karşı en büyük silah olduğunu belirtti. Erdoğan, Avrupa'da İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın arttığı bir dönemde birliğin görevinin Avrupalı Türklerin haklarını savunmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini öğretmek
20.01.2024 - 14:07,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği kongresine gönderdiği video mesajda, "Şunu hiçbir zaman unutmayın, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden bölge başkanlarımıza kadar dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Dar-ı bekaya uğradığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin Uluslararası Demokratlar Birliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı bir dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır. Bunun yolu ise diğer Türk sivil toplum kuruluşları ile birlikte kanun ve nizam çerçevesinde yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmektir. Sizlerden bulunduğunuz ülkenin siyasi sosyal ekonomik kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir. Bu konuda Uluslararası Demokratlar Birliğinin gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğine şüphe duymuyorum. İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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