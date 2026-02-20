Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON yönetim kurulunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASKON Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL
