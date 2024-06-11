Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş de yer aldı. - ANKARA