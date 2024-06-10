Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği aktarılmıştı.

Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedilmişti.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü belirtilmişti. - ANKARA