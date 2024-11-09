CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan Azerbaycan'a Bayrak Günü Kutlaması - Son Dakika
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