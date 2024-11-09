Erdoğan\'dan Azerbaycan\'a Bayrak Günü Kutlaması

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.